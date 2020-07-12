Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех

|12 июля 2020
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Несмотря на то, что в Украине проводится индексация пенсий, не все пенсионеры получили повышение выплат. Тем не менее, у них появилась возможность досрочно выйти на заслуженный отдых. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все.
Об этом в сюжете "Сніданку з 1+1" рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир.
По его словам, правом досрочно выйти на пенсию смогут воспользоваться те, у кого есть как минимум 40 лет трудового стажа. При этом не нужно ждать, когда исполнится 60 лет.
“Когда человек имеет 40 лет страхового стажа, он имеет право выходить на пенсию не зависимо от возраста”, – отметил Шамбир.
Эта норма начнет действовать в конце пенсионной реформы – в конце 2028 года. Таким образом, первыми смогут воспользоваться этим правом те, кому сейчас 50-52 года. Однако идти досрочно на отдых будет невыгодно. Работая даже с правом выйти на пенсию все равно будет выгоднее.
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• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
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• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
• В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
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• В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине
• На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия
30 июня 2020
• Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года
• УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
• За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание
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Комментарии к статье «Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех»
Несмотря на то, что в Украине проводится индексация пенсий, не все пенсионеры получили повышение выплат. Тем не менее, у них появилась возможность досрочно выйти на заслуженный отдых. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все.