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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
12 июля 2020 Просмотров: 10 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Несмотря на то, что в Украине проводится индексация пенсий, не все пенсионеры получили повышение выплат. Тем не менее, у них появилась возможность досрочно выйти на заслуженный отдых. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все.

Об этом в сюжете "Сніданку з 1+1" рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир.

По его словам, правом досрочно выйти на пенсию смогут воспользоваться те, у кого есть как минимум 40 лет трудового стажа. При этом не нужно ждать, когда исполнится 60 лет.

“Когда человек имеет 40 лет страхового стажа, он имеет право выходить на пенсию не зависимо от возраста”, – отметил Шамбир.

Эта норма начнет действовать в конце пенсионной реформы – в конце 2028 года. Таким образом, первыми смогут воспользоваться этим правом те, кому сейчас 50-52 года. Однако идти досрочно на отдых будет невыгодно. Работая даже с правом выйти на пенсию все равно будет выгоднее.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех»

Несмотря на то, что в Украине проводится индексация пенсий, не все пенсионеры получили повышение выплат. Тем не менее, у них появилась возможность досрочно выйти на заслуженный отдых. Правда, такой возможностью смогут воспользоваться не все.

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