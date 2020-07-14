Сорочинскую ярмарку-2020 отменили

В этом году национальная Сорочинская ярмарка в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области не пройдет - впервые за свою историю. Такое решение приняли организаторы мероприятия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООО "Сорочинская ярмарка".

"Организатор национального Сорочинской ярмарки - ООО "Сорочинская ярмарка" информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки в этом году именно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 в настоящее время является стабилизированной, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий в Полтавской области, "политика двойных стандартов в отношении национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем".

"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, повредить имиджу мероприятия, имеющего многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года", - отметили в пресс-службе.