|14 июля 2020
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В этом году национальная Сорочинская ярмарка в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области не пройдет - впервые за свою историю. Такое решение приняли организаторы мероприятия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООО "Сорочинская ярмарка".
"Организатор национального Сорочинской ярмарки - ООО "Сорочинская ярмарка" информирует потенциальных участников и гостей о том, что нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки в этом году именно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 в настоящее время является стабилизированной, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий в Полтавской области, "политика двойных стандартов в отношении национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем".
"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, повредить имиджу мероприятия, имеющего многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года", - отметили в пресс-службе.
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• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
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• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
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Комментарии к статье «Сорочинскую ярмарку-2020 отменили»
В этом году национальная Сорочинская ярмарка в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области не пройдет - впервые за свою историю. Такое решение приняли организаторы мероприятия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООО "Сорочинская ярмарка".