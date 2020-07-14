|14 июля 2020
|Просмотров: 65
|
Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки работают над правилами для нового учебного года. Также рассматривается возможность обучения в несколько смен. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом, и как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента правил обучения мы рассматриваем все ситуации (в частности, когда дети будут учиться в две смены - ред.). Что касается медицинской сестры, которая работает в школе, мы считаем, что следует рассмотреть этот вопрос и владельцу этого заведения, администрации, каким образом она будет работать. Что касается скрининга температуры, то это могут делать и другие работники школы", - рассказал Степанов.
Степанов отметил, что эти вопросы Минздрав будет выдавать в правилах, которые разрабатываются совместно с Министерством образования и науки Украины.
"Мы пытаемся разработать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила и их соблюдение создавали безопасность для наших детей", - сказал Степанов.
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
• В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
— 14 июля 2020 —
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", - передает корреспондент "ОстроВа".
— 14 июля 2020 —
Карантин в Украине могут продлить еще на месяц. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение. Об этом РБК-Украина сообщил источник.
— 14 июля 2020 —
Самыми популярными странами с точки зрения путешествий для украинцев является Венгрия, Турция, Хорватия, Албания, Черногория и Россия. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— 14 июля 2020 —
Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.
Приветствую, гость! Вход
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
• В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены»
Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки работают над правилами для нового учебного года. Также рассматривается возможность обучения в несколько смен. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.