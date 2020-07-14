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Бездумная исполнительность

В Украине карантин могут продлить еще на месяц
14 июля 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантин в Украине могут продлить еще на месяц. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц", - сообщил источник.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что каждый регион может ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине карантин могут продлить еще на месяц»

Карантин в Украине могут продлить еще на месяц. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

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