В Украине карантин могут продлить еще на месяц

— 14 июля 2020 —

Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.

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