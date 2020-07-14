Элитная швейцарская косметика Valmont

|14 июля 2020
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Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.
В этом нет, по сути, ничего удивительного, если учесть, что для создания средств, представленных на Вальмонт, применяется уникальное сочетание древнейших знаний тех, кто занимался травами, с инновационными технологиями – именно они позволяют швейцарским экспертам создавать суперэффективную косметику с натуральным составом, способную, как считают многие женщины, вернуть молодость.
В Швейцарии сбором растительного сырья вообще занимаются довольно давно, кантон Вале для этого облюбовали еще в древности. Именно там, в одном из высокогорных регионов, произрастают совершенно особенные травы, которые выделяются ярким приятным ароматом и обладают уникальными свойствами, в том числе целебными. Способствует тому необычность местности, которая расположена почти на 2 км выше уровня моря. Все те свойства, которые характерны для альпийской флоры, и взяли на вооружение создатели элитной косметики Вальмонт одновременно повышая эффективность добавлением нуклеиновых кислот.
Дополнительно при производстве продукции данного бренда используются белковые комплексы, благотворное воздействие на кожу давно известно всем косметологам. Кожа насыщается влагой благодаря входящим в состав пептидам, они же способствуют повышению эластичности и повышают скорость регенерации. В результате именно такое комплексное воздействие приводит к устранению мимических морщин, улучшению цвета лица, подтяжке кожи и др.
Многие женщины ценят и тот факт, что в составе средств косметической линии Valmont не содержатся синтетические добавки искусственного происхождения, в качестве основы выступает экологически чистая родниковая вода альпийских ледников. Именно поэтому такая продукция станет идеальной для тех, кто склонен к аллергическим проявлениям – вероятность возникновения каких-либо негативных реакций на подобные средства крайне мала.
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• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
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13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
2 июля 2020
• В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина
• В Украине стало меньше состоятельных граждан
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
• В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
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Комментарии к статье «Элитная швейцарская косметика Valmont»
Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.