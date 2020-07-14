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Бездумная исполнительность

Элитная швейцарская косметика Valmont

Татьяна Ковалева
14 июля 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.

В этом нет, по сути, ничего удивительного, если учесть, что для создания средств, представленных на Вальмонт, применяется уникальное сочетание древнейших знаний тех, кто занимался травами, с инновационными технологиями – именно они позволяют швейцарским экспертам создавать суперэффективную косметику с натуральным составом, способную, как считают многие женщины, вернуть молодость.

Исключительное качество, основанное на натуральных альпийских травах

В Швейцарии сбором растительного сырья вообще занимаются довольно давно, кантон Вале для этого облюбовали еще в древности. Именно там, в одном из высокогорных регионов, произрастают совершенно особенные травы, которые выделяются ярким приятным ароматом и обладают уникальными свойствами, в том числе целебными. Способствует тому необычность местности, которая расположена почти на 2 км выше уровня моря. Все те свойства, которые характерны для альпийской флоры, и взяли на вооружение создатели элитной косметики Вальмонт одновременно повышая эффективность добавлением нуклеиновых кислот.

Особенности состава элитной швейцарской косметики Valmont

Дополнительно при производстве продукции данного бренда используются белковые комплексы, благотворное воздействие на кожу давно известно всем косметологам. Кожа насыщается влагой благодаря входящим в состав пептидам, они же способствуют повышению эластичности и повышают скорость регенерации. В результате именно такое комплексное воздействие приводит к устранению мимических морщин, улучшению цвета лица, подтяжке кожи и др.

Многие женщины ценят и тот факт, что в составе средств косметической линии Valmont не содержатся синтетические добавки искусственного происхождения, в качестве основы выступает экологически чистая родниковая вода альпийских ледников. Именно поэтому такая продукция станет идеальной для тех, кто склонен к аллергическим проявлениям – вероятность возникновения каких-либо негативных реакций на подобные средства крайне мала.

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Комментарии к статье «Элитная швейцарская косметика Valmont»

Косметическая продукция из Швейцарии известна своей эффективностью и качеством. Подтверждением тому является и серия средств по уходу за кожей Valmont, разработкой которых занимаются специалисты одной из лучших косметических компаний в Женеве. Те представительницы прекрасного пола, которые уже пользовались продукцией бренда, считают каждое из представленных средств настоящим чудом.

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