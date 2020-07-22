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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
22 июля 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, который должен был закончиться 31 июля, до 31 августа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Это новое постановление. Предлагается его применение с 1 августа и по 31 августа", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.

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Комментарии к статье «Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны»

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, который должен был закончиться 31 июля, до 31 августа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

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