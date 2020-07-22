Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны

— 22 июля 2020 —

С начала года в Украине 11 тыс. 956 детям в возрасте до 1 года выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службы Украины.

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