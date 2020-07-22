В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"

Кабмин позволил подавать заявление про одновременную регистрацию места проживания детей до 14 лет и снятия с предыдущего места онлайн через портал "Дія". Соответствующие изменения в постановления №207 и №691 были приняты Кабинетом Министров Украины, - сообщается на правительственном портале.

"Уже через месяц мы запустим долгожданную электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет на портале "Дія". Родители 6,5 млн маленьких украинцев смогут воспользоваться услугой онлайн. Не выходя из дома. Без бумажек и справок", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Для того, чтобы зарегистрировать место проживания детей, родителям или одному из них необходимо иметь электронную подпись (КЭП). Нужно лишь заполнить заявление на портале "Дія" - и в тот же, или на следующий день (кроме выходных) получить уведомления о регистрации. Оплатить админсбор за услугу можно будет также онлайн.

Сначала услуга будет работать в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе.



Внедрение сервиса происходит Министерством цифровой трансформации, Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой, Министерством юстиции при поддержке SURGe, финансируемого Правительством Канады, и программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа).