|22 июля 2020
|Просмотров: 47
|
Кабмин позволил подавать заявление про одновременную регистрацию места проживания детей до 14 лет и снятия с предыдущего места онлайн через портал "Дія". Соответствующие изменения в постановления №207 и №691 были приняты Кабинетом Министров Украины, - сообщается на правительственном портале.
"Уже через месяц мы запустим долгожданную электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет на портале "Дія". Родители 6,5 млн маленьких украинцев смогут воспользоваться услугой онлайн. Не выходя из дома. Без бумажек и справок", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Для того, чтобы зарегистрировать место проживания детей, родителям или одному из них необходимо иметь электронную подпись (КЭП). Нужно лишь заполнить заявление на портале "Дія" - и в тот же, или на следующий день (кроме выходных) получить уведомления о регистрации. Оплатить админсбор за услугу можно будет также онлайн.
Сначала услуга будет работать в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе.
Внедрение сервиса происходит Министерством цифровой трансформации, Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой, Министерством юстиции при поддержке SURGe, финансируемого Правительством Канады, и программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа).
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
— 22 июля 2020 —
Кабинет Министров продлил адаптивный карантин, который должен был закончиться 31 июля, до 31 августа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.
— 22 июля 2020 —
С начала года в Украине 11 тыс. 956 детям в возрасте до 1 года выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службы Украины.
— 21 июля 2020 —
Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
— 20 июля 2020 —
Каждый день профессиональные флористы создают шедевры, покоряя невероятными композициями сердца миллионов. Какой заказать букет роз на День рождения? Для начала определимся с внешним оформлением, количеством и цветовой гаммой бутонов.
Приветствую, гость! Вход
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"»
Кабмин позволил подавать заявление про одновременную регистрацию места проживания детей до 14 лет и снятия с предыдущего места онлайн через портал "Дія". Соответствующие изменения в постановления №207 и №691 были приняты Кабинетом Министров Украины, - сообщается на правительственном портале.