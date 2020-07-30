 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
30 июля 2020 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В то время, как до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам, одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передают  Українські Новини.

Размер помощи рассчитывается по формуле и составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас прожитминимум для этой категории равен 1712 гривням, соответственно сумма помощи – 685 гривен.

При этом, выплата назначена "задним числом" – с 1 января 2020 года. Она положена пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе.

"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами

В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу

Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА

Водки снова стало больше: Украина наращивает производство

22 июля 2020

В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны

В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города

Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта

В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца

21 июля 2020

Украинцам открыли границы еще 13 стран

20 июля 2020

ФК "Шахтер" установил рекорд Украины

Как выбрать букет роз на День рождения?

Роналду признан самым популярным спортсменом мира

Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»

Также в разделе

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

— 30 июля 2020 —

Минобразования ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге.

Читать далее ⇒

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

— 30 июля 2020 —

Житель Тернопольской области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук, передает УНН со ссылкой на Facebook Тернопольской ОГА.

Читать далее ⇒

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

— 30 июля 2020 —

Министерство здравоохранения инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читать далее ⇒

Количество смерчей в Украине продолжает расти

— 30 июля 2020 —

Из-за роста температуры воздуха в Украине растет и количество смерчей. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку»

В то время, как до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам, одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"

Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу

ФК "Шахтер" установил рекорд Украины

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 июля 2020

Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку

Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз

В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев

Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны

Количество смерчей в Украине продолжает расти

28 июля 2020

Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"

Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Ставки на спорт в режиме live

В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории

27 июля 2020

В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества

Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше

Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества

Реабилитация после инсультов

Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами

В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу

Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА

Водки снова стало больше: Украина наращивает производство

22 июля 2020

В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны

В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города

Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта

В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца

21 июля 2020

Украинцам открыли границы еще 13 стран

20 июля 2020

ФК "Шахтер" установил рекорд Украины

Как выбрать букет роз на День рождения?

Роналду признан самым популярным спортсменом мира

Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top