|3 августа 2020
|Просмотров: 59
|
В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Посредством принятия закона КМУ хочет повысить эффективность государственного контроля и усилить ответственность субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке Украины за:
За продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагают налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Сейчас за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).
За повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже штрафовали, хотят наказывать наложением штрафа от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).
За введение в оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов, сертификатов соответствия, норм, правил и образцов (эталонов) по безопасности, качества, комплектности и упаковки (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) Кабмин планирует штрафовать должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан - владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-13600 гривен).
Также предлагают наказывать штрафами от 100 до 500 таких минимумов (1700-8500 гривен) должностных лиц, граждан, предпринимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил.
Кроме того, за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств, по устранению нарушений законодательства о лекарствах или за создание препятствий для их деятельности Кабмин также просит усилить ответственность.
За такие действия предлагают взимать штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен).
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
— 3 августа 2020 —
Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.
— 3 августа 2020 —
По состоянию на 3 августа 2020 года статус безработного имели 506 тысяч украинцев. Помощь по безработице получают 426 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
— 3 августа 2020 —
На сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом. При этом больше всего риску заражения подвержены медики. Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.
— 30 июля 2020 —
В то время, как до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам, одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно.
Приветствую, гость! Вход
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта»
В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект №3948. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.