В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Фейсбук.

"Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине выявлено 35 676 активных больных COVID-19.

По состоянию на 10 августа в Украине лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 1 008 случаев COVID-19.