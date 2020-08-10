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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
10 августа 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Фейсбук.

"Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении. 

Всего, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине выявлено 35 676 активных больных COVID-19.

По состоянию на 10 августа в Украине лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19. За минувшие сутки выявлено 1 008 случаев COVID-19.
По материалам: Остров

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В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Фейсбук.

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