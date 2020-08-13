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Бездумная исполнительность

Современные методы реставрации зубов

Татьяна Ковалева
13 августа 2020 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Многие люди страдают из-за отсутствия здоровой и белоснежной улыбки, а неровные и пожелтевшие зубы значительно понижают самооценку. В этом случае на помощь придет косметическая реставрация зубов. Эстетическая стоматология представляет собой комплекс мероприятий, направленных на придание зубному ряду эстетических качеств.

Показания к реставрации

Косметологическая реставрация показана в следующих случаях:

  • наличие сколов и трещин;
  • пигментные пятна и потемнение эмали;
  • большие промежутки между зубами;
  • флюороз, клиновидные дефекты;
  • эрозия, гипоплазия;
  • дентиногенез.

Способы реставрации зубов

Реставрация зубов бывает прямой и непрямой, и применяется, в зависимости от пожеланий клиентов и состояния зубов.

Прямой способ восстановления зубов

В первом случае используются композитные материалы. Достаточно одной-двух процедур, продолжительность которых займет около двух часов. Прямая реставрация состоит из следующих этапов:

  • консультация врача;
  • диагностика;
  • санация ротовой полости;
  • профессиональная чистка зубов;
  • подбор оттенка;
  • обезболивание;
  • препарирование эмали;
  • нанесение композитного материала в несколько слоев;
  • полировка и шлифовка зубов.

Непрямой способ

Непрямой способ реставрации очень трудоемкий и занимает много времени. К этому виду процедур относится установка люминиров, виниров, вкладок. Изготовление таких конструкций требует максимального внимания и высокой точности полученного результата. У пациента снимается слепок, который потом отправляется в лабораторию. В зависимости от типа зубов, используются различные стоматологические конструкции. Для реставрации жевательных зубов устанавливаются вкладки, а передние восстанавливаются с помощью виниров или люминиров.

Установка различных конструкций дает возможность решить вопросы эстетического и функционального характера. После проведения процедур зубы приобретают красивый и ухоженный вид. Зубы выглядят естественно, исчезают сколы и потемнения.

Преимущества реставрации зубов

  • отсутствие повреждений зубов;
  • доступная стоимость;
  • возможность избавиться от дефектов зубов;
  • выравнивание зубного ряда;
  • приобретение красивой и безупречной улыбки;
  • большой срок службы зубов после реставрации;
  • замедление стирания зубной эмали.

Благодаря наличию современного оборудования, реставрация зубов в стоматологии D.Ante происходит на высоком уровне.

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Комментарии к статье «Современные методы реставрации зубов »

Многие люди страдают из-за отсутствия здоровой и белоснежной улыбки, а неровные и пожелтевшие зубы значительно понижают самооценку. В этом случае на помощь придет косметическая реставрация зубов. Эстетическая стоматология представляет собой комплекс мероприятий, направленных на придание зубному ряду эстетических качеств.

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