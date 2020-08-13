Современные методы реставрации зубов

Многие люди страдают из-за отсутствия здоровой и белоснежной улыбки, а неровные и пожелтевшие зубы значительно понижают самооценку. В этом случае на помощь придет косметическая реставрация зубов . Эстетическая стоматология представляет собой комплекс мероприятий, направленных на придание зубному ряду эстетических качеств.

Показания к реставрации

Косметологическая реставрация показана в следующих случаях:

наличие сколов и трещин;

пигментные пятна и потемнение эмали;

большие промежутки между зубами;

флюороз, клиновидные дефекты;

эрозия, гипоплазия;

дентиногенез.

Способы реставрации зубов

Реставрация зубов бывает прямой и непрямой, и применяется, в зависимости от пожеланий клиентов и состояния зубов.

Прямой способ восстановления зубов

В первом случае используются композитные материалы. Достаточно одной-двух процедур, продолжительность которых займет около двух часов. Прямая реставрация состоит из следующих этапов:

консультация врача;

диагностика;

санация ротовой полости;

профессиональная чистка зубов;

подбор оттенка;

обезболивание;

препарирование эмали;

нанесение композитного материала в несколько слоев;

полировка и шлифовка зубов.

Непрямой способ

Непрямой способ реставрации очень трудоемкий и занимает много времени. К этому виду процедур относится установка люминиров, виниров, вкладок. Изготовление таких конструкций требует максимального внимания и высокой точности полученного результата. У пациента снимается слепок, который потом отправляется в лабораторию. В зависимости от типа зубов, используются различные стоматологические конструкции. Для реставрации жевательных зубов устанавливаются вкладки, а передние восстанавливаются с помощью виниров или люминиров.

Установка различных конструкций дает возможность решить вопросы эстетического и функционального характера. После проведения процедур зубы приобретают красивый и ухоженный вид. Зубы выглядят естественно, исчезают сколы и потемнения.

Преимущества реставрации зубов

отсутствие повреждений зубов;

доступная стоимость;

возможность избавиться от дефектов зубов;

выравнивание зубного ряда;

приобретение красивой и безупречной улыбки;

большой срок службы зубов после реставрации;

замедление стирания зубной эмали.

Благодаря наличию современного оборудования, реставрация зубов в стоматологии D.Ante происходит на высоком уровне.