ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса дети в возрасте от 12 лет и старше должны носить маски в тех же условиях, что и взрослые.

"Когда невозможно гарантировать расстояние в один метр от других, и в тех местах, где распространена передача вируса, особенно должны носить маску дети в возрасте 12 лет и старше", - говорится в документе ВОЗ и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Обе организации уточнили, что дети в возрасте от шести до 11 лет должны носить маски в зависимости от ряда факторов, включая интенсивность передачи инфекции в конкретной местности, способность ребенка использовать маску, доступ к маскам и надлежащий надзор со стороны взрослых.

Должны учитываться потенциальное влияние масок на обучение и психосоциальное развитие, а также взаимодействие ребенка с людьми с высоким риском развития серьезного заболевания.

По заявлению ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети в возрасте пяти лет и младше не должны носить маски, исходя из соображений безопасности и общих интересов ребенка.

Исследования показывают, что дети старшего возраста потенциально играют более активную роль в передаче нового коронавируса, чем дети младшего возраста.

ВОЗ впервые посоветовала людям носить маски в общественных местах 5 июня.

По данным Reuters, с тех пор, как в Китае в прошлом году впервые был обнаружен коронавирус, во всем мире им заразились более 23 миллионов человек, тогда как смертность измеряется сотнями тысяч.