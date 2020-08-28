В Украине с сентября будет курсировать новый поезд

|28 августа 2020
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Укрзализныця назначила с 10 сентября новый поезд Харьков - Трускавец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Укрзализныця назначила новый поезд № 21/22 Харьков - Трускавец. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 года по 22 октября, соединит Слобожанщину с курортами Львовской области и поможет украинцам расширять географию путешествий", - говорится в сообщении.
Так, из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33.
Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47.
"Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. С 22 октября график поезда изменится, о чем Укрзализныця проинформирует пассажиров дополнительно", - добавили в сообщении.
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Укрзализныця назначила с 10 сентября новый поезд Харьков - Трускавец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.