В армии Украины появились новые эмблемы и знаки

В военной форме украинской армии произошли изменения. В частности, по другому выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, зубчатка, как эмблема, обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон и теперь находится на воротнике.

Кроме того, изменилась эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности. Центральный медальон с изображением буквы "і" было заменено на стилизованное изображение электрической искры.

В десантно-штурмовых войсках появилась эмблема на воротнике, на которой изображен окрыленный парашют с пламенным мечом. Также изменили эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины: "звезду жизни" заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея.

Было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единый знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменили серебряную "звезду жизни" на изображение змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 года наряду с эмблемой военных медиков.

В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложен фигурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Кроме того, ввели новые эмблемы для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году. Например, для армейской авиации в виде окрыленного острия копья, для морской пехоты - в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Для Государственной специальной службы транспорта Украины выбрали "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь, что должно указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды.