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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В армии Украины появились новые эмблемы и знаки
1 сентября 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В военной форме украинской армии произошли изменения. В частности, по другому выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, зубчатка, как эмблема, обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон и теперь находится на воротнике.

Кроме того, изменилась эмблема войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности. Центральный медальон с изображением буквы "і" было заменено на стилизованное изображение электрической искры.

В десантно-штурмовых войсках появилась эмблема на воротнике, на которой изображен окрыленный парашют с пламенным мечом. Также изменили эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины: "звезду жизни" заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея.

Было принято решение об отходе от советской традиции выполнять единый знак для медиков и ветеринаров в золоте и серебре соответственно, и заменили серебряную "звезду жизни" на изображение змеи, которая была введена для ветеринарных старшин 1918 года наряду с эмблемой военных медиков.

В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложен фигурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Кроме того, ввели новые эмблемы для специальностей, которые не получили собственных эмблем в "Правилах ношения военной формы одежды" в 2017 году. Например, для армейской авиации в виде окрыленного острия копья, для морской пехоты - в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Для Государственной специальной службы транспорта Украины выбрали "колесо Меркурия", наложенное на понтонный якорь, что должно указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В армии Украины появились новые эмблемы и знаки»

В военной форме украинской армии произошли изменения. В частности, по другому выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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