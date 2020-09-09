Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

Предстоящие местные выборы в Украине пройдут по новым правилам. Верховная рада внесла изменения в избирательное законодательство. Подробнее о том, что именно изменилось и как правильно заполнять бюллетень в день выборов - в материале РБК-Украина.

Основные изменения:

второй тур проводится в городах, где проживает более 75 тысяч человек;

мажоритарная система (возможность самовыдвижения) применяется в городах с населением до 10 тысяч человек;

пропорциональная система - в городах с населением от 10 тысяч;

открытые списки партий;

гендерные квоты в списках политсил;

сокращение и укрупнение округов.

Рада внесла изменения в Избирательный кодекс Украины 16 июля 2020 года. Нововведения вступили в силу 23 июля.

Выборы мэра

Изменения по части выборов мэров касаются второго тура голосования. Он будет проводится в городах с населением более 75 тысяч человек, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей. По старым правилам это условие применялось для городов с населением более 90 тысяч человек.

Выборы в местные советы

Города с населением до 10 тысяч

В городах, где проживает менее 10 тысяч человек, голосование будет проходить по мажоритарной системе. То есть, кандидаты могут быть самовыдвиженцами, а не баллотироваться от политических партий.

Количество округов будет сокращено за счет их укрупнения. А депутатов от одного округа станет больше - не один, а от двух до четырех. Избиратель же может отдать свой голос как за одного, так и за нескольких.

По старым правилам такая мажоритарная система применялась во всех городах, где проживало менее 90 тысяч человек.

Города с населением более 10 тысяч

В городах, где живет более 10 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе. Избиратели будут голосовать за политические партии, списки которых будут открытыми. Кандидаты в депутаты не смогут быть самовыдвиженцами.

Открытые списки партий

В бюллетене нужно будет поставить две отметки - галочку за политическую партию и цифру за отдельного кандидата этой партии. Эта новая система позволит избирателю поддержать не только политсилу в целом, но и определенного ее представителя.

Большое количество голосов позволит отдельным кандидатам продвинуться выше в партийном списке и увеличить шансы попасть в местный совет. Именно для этого и была введена система открытых списков.

Гендерные квоты

Еще одно нововведение местных выборов 2020 - гендерные квоты для политических партий. Теперь в списке политсилы должно быть не менее 40% представителей одного пола. То есть, среди 5 кандидатов должно быть не менее двух человек одного пола. В противном случае Центральная избирательная комиссия такую партию не допустит к участию в голосовании.