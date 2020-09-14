|14 сентября 2020
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Наименее популярной специальностью в этом году среди поступающих стала "Гидроэнергетика". Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Так, в топ-10 специальностей с наименьшим количеством заявлений, поданных на бюджет дневной формы получения образования, входит:
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• В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика
• В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
• В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу
• Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества
• Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020
• В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет
7 сентября 2020
• Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен
• Девушка с собачкой из Уханя раскрыла отношения с главой миграционной службы Украины
• Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве
• Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус
6 сентября 2020
• The International - главное событие года в мире Dota 2
• В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой
• НБУ упростит кассовые операции физлиц-предпринимателей
• Президент присвоил 71-летнему активисту из Славянска орден «За заслуги»
• В Украине стартовала избирательная кампания: особенности
5 сентября 2020
• В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"
• Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется
• Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить
• ВВП Украины в 2020 году сократится на 6,5%
• Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы
• В Минздраве объяснили, какие маски нужно носить школьникам
• Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру
• Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь
4 сентября 2020
• Мороженое – любимое лакомство детей и взрослых. В чем состоит его польза.
• Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира
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Наименее популярной специальностью в этом году среди поступающих стала "Гидроэнергетика". Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.