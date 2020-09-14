В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

— 9 сентября 2020 —

Предстоящие местные выборы в Украине пройдут по новым правилам. Верховная рада внесла изменения в избирательное законодательство. Подробнее о том, что именно изменилось и как правильно заполнять бюллетень в день выборов - в материале РБК-Украина.

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