В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

— 14 сентября 2020 —

Теплые денечки уходящего бабьего лета позволяют еще пощеголять в кокетливых балетках и изящных босоножках, но уже наступила пора задуматься о надежной осенней обуви. Каковы же тенденции наступающего сезона? Этот вопрос предельно актуален не только для простых обывателей, но и для владельцев торговых точек, занимающихся продажей нарядов для очаровательных женских ножек.

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