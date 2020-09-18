Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Большинство школ готовы к смешанной работе и будут работать в таком режиме. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет во время часа вопросов к правительству 18 сентября, - сообщает "УП.Життя"

"Очень важно здоровье ребенка, учителя и общества, но не менее важно психологическое здоровье и социализация детей. А также возможность родителей работать во время того, как дети будут учиться. Сегодня большинство школ готовы и к смешанной, и к дистанционной форме обучения. Я надеюсь, что исключительно по тем зонам, в которых будет установлен локдаун, мы будем работать в режиме полного дистанционного обучения, а большая часть будет работать в режиме смешанного обучения", - отметил Шкарлет.

В МОН отметили, что уже наработали рекомендации по обучению в различных условиях, в том числе для смешанного обучения для сельских и городских школ.

По количеству учебных заведений, которые не обеспечены интернетом, глава МОН говорит, что есть определенная несогласованность позиций по их расчету. По его словам, когда Министерство цифровой трансформации отмечает, что 6 тыс. украинских школ пока без интернета, то речь идет про скоростную связь.