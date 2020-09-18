Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

|18 сентября 2020
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Руководители крупнейших стран мира были удостоены "антинаграды" за "использование пандемии вируса Covid-19, чтобы доказать большее влияние политиков на жизнь и смерть по сравнению с учеными и врачами"
За меры по борьбе с коронавирусом около десятка мировых лидеров стали лауреатами Шнобелевской премии, которой награждают людей за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Об этом сообщает сайт конкурса.
В частности, "антиприз" Гарвардского университета в США был присужден президенту Бразилии Жаиру Болсонару, премьеру Великобритании Борису Джонсону, главе правительства Индии Нарендре Моди, президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, президенту США Дональду Трампу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту РФ Владимиру Путину, президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Все эти руководители крупнейших государств были удостоены шуточной премии, "за использование пандемии вируса Covid-19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".
Такой вывод был сделан оргкомитетом конкурса "из многочисленных новостных сообщений", как указывается в справке.
Склеенный из листов бумаги куб и копия банкноты в 10 трлн зимбабвийских долларов послужили в качестве награды для лауреатов премии.
В примечании говорится, что это вторая Шнобелевская премия, присужденная Александру Лукашенко. В 2013 году Шнобелевская премия мира была присуждена совместно президенту Беларуси за то, что он запретил публичные аплодисменты, и белорусской государственной милиции за арест однорукого человека в связи с нарушением этого запрета.
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• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
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• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
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9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
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• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
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Руководители крупнейших стран мира были удостоены "антинаграды" за "использование пандемии вируса Covid-19, чтобы доказать большее влияние политиков на жизнь и смерть по сравнению с учеными и врачами"