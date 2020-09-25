Главная елка страны будет искусственной

|25 сентября 2020
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В этом году главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы. Об этом УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
"В этом году будет искусственная елка. Планируем искусственную использовать и в дальнейшем. Если все будет хорошо, то сама елка будет интерактивная, в нее можно будет зайти и выйти. Если будет карантин, то можно будет только подойти и сфотографироваться. Мы рассчитываем, что можно будет воспользоваться интерактивом", - сказал Добруцкий.
Напомним, прошлогодняя главная елка страны достигала 20 метров и была украшена 800 игрушками. Тематика праздника была сказка о Щелкунчике.
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• Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
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В этом году главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы. Об этом УНН рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.