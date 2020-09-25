Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области

Украинцы нарастили потребление водки и ликеро-водочных изделий. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, за год (І полугодие 2020 года до І полугодия 2019 года) украинцы увеличили потребление водки на 4,7%.

Наибольший прирост зафиксирован в Днепропетровской области - на 24,1%. Далее идет Полтавская область (+ 20%), Киев (+18%), Запорожская область (+13,9%), Донецкая область (+13,4%), Харьковская область (+11,9%).

При этом, сократили потребление водки жители Черновицкой области (-24,2%), Хмельницкой (-16,7%), Тернопольской (-5,7%), Одесской (-3,1%), Львовской (-8,7 %), Ивано-Франковской области (-24,7%).

Отметим, что за полгода украинцы потратили на водку около 8 млрд гривен.