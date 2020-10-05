Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

|5 октября 2020
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Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Награду присудили за открытие вируса гепатита С, пишет Нобелевский комитет на своем сайте.
В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первым, по традиции, было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии. Награда присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу.
Открытия Ольтера, Райса и Хоутона сыграли важную роль в открытии этого вируса. Ольтер вместе со своими коллегами из Национальных институтов здоровья США исследовал случаи гепатита у больных, которые подверглись переливанию крови. Ученые показали, что кроме уже известных гепатита А и гепатита В есть еще одна похожая на них болезнь. Неизвестный тогда возбудитель мог передавать ее шимпанзе. Болезнь назвали гепатитом “ни А, ни В”.
Майкл Хоутон работал над выделением генетической основы этого неизвестного вируса. Из образцов крови зараженных шимпанзе и людей Хоутон с коллегами выделили фрагменты РНК вируса и после дальнейшего анализа выяснили, что тот принадлежит к семейству Flavivirus. Его назвали вирусом гепатита С.
Заслуга Чарльза Райса заключалась в дальнейшем исследовании генетической структуры открытого вируса. Вместе с коллегами из Вашингтонского университета в Сент-Луисе он выделил в геноме патогена участок, который играл важную роль в его размножении. Этот и другие результаты работы Райса окончательно доказали, что в заражении пациентов, которые перенесли переливание крови, неизвестной болезнью виноват только лишь вирус гепатита С.
Открытие вируса гепатита С — это веха в борьбе с вирусными заболеваниями, пишет Нобелевский комитет в пресс-релизе. Оно позволило создать высокочувствительные методы анализа крови, которые устранили риск заражения при переливании. Открытие также дало старт созданию эффективных препаратов от гепатита С, отметили эксперты.
В 2019 году нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенца за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.
6 октября будет объявлено имя обладателя Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.
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Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Награду присудили за открытие вируса гепатита С, пишет Нобелевский комитет на своем сайте.