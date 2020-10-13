Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

|13 октября 2020
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В проведении всеукраинского опроса на местных выборах, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, нет манипуляции и воздействия на выборы. Однако все зависит от организации опроса и формулировки вопросов. Об этом журналисту УНН рассказали социологи Владимир Паниотто и Андрей Еременко.
На вопрос, нет ли манипуляции и влияния на выборы в проведении всеукраинского опроса 25 октября, Паниотто ответил: "Я считаю, что, в принципе, такого влияния нет, многие страны проводят опросы на выборах, но это зависит от того, как это организовано и каким образом будут формулироваться вопросы. Если он нейтральный, то такого влияния не будет".
Паниотто отметил, что его беспокоит то, что нет закона, как это будет проводиться.
"Меня беспокоит то, во-первых, что нет закона, как это будет проводиться, и я не знаю методологии. Во-вторых, я каждые два года пишу статью по закону о референдуме, и все варианты закона, которые были, это, так я понимаю, третий закон, нигде не сказано, каким образом формулируеются вопрос, какая процедура его формулировки, которая комиссия это делает, есть ли там эксперты социологии. Ничего такого нет. Там очень подробно есть о том, каким образом формируются комиссии, как доставляются бюллетени ... все предусмотрено, а главный вопрос, как формулируются вопросы референдума не определено", - рассказал социолог.
На уточняющий вопрос, как можно манипулировать вопросами, Паниотто ответил: "Количеством вариантов ответов, вопросы должны быть сбалансированными и количество вариантов положительных ответов должно быть одинаковое с отрицательными. Главное, чтобы вопрос был нейтральным. Например, на референдуме, который проводился по поводу поддержки Советского Союза, фактически, первая половина вопросов была агитацией".
Социолог и политтехнолог Андрей Еременко также заявил, что в проведении опроса на местных выборах нет манипуляции.
"В проведении опроса определенно нет манипуляции, а в обнародовании может быть и вопрос в том, что именно будет обнародовано, и там уже можно будет смотреть есть ли там манипуляция или нет...", - сказал Еременко.
По его словам, есть целое направление агитации, которые называются формирующие опросы.
"Используются в принципе для того, чтобы донести какую-то информацию, например, нравится вам, что фирма такого то кандидата отремонтировала мост? ...", - рассказал Еременко.
Социолог отметил, что есть возможность манипулировать самой анкетой.
"Когда это социология, то мы стараемся максимально сделать так, чтобы первый вопрос не влиял на второй, а когда это делается с целью агитации, то анкета компонуется таким образом, что оно влияет", - сказал Еременко.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский призвал прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал, что на них поставят пять важных вопросов.
В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.
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7 октября 2020
• В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
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• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
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• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
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5 октября 2020
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• Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
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• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
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• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
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В проведении всеукраинского опроса на местных выборах, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, нет манипуляции и воздействия на выборы. Однако все зависит от организации опроса и формулировки вопросов. Об этом журналисту УНН рассказали социологи Владимир Паниотто и Андрей Еременко.