Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

В проведении всеукраинского опроса на местных выборах, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский, нет манипуляции и воздействия на выборы. Однако все зависит от организации опроса и формулировки вопросов. Об этом журналисту УНН рассказали социологи Владимир Паниотто и Андрей Еременко.

На вопрос, нет ли манипуляции и влияния на выборы в проведении всеукраинского опроса 25 октября, Паниотто ответил: "Я считаю, что, в принципе, такого влияния нет, многие страны проводят опросы на выборах, но это зависит от того, как это организовано и каким образом будут формулироваться вопросы. Если он нейтральный, то такого влияния не будет".

Паниотто отметил, что его беспокоит то, что нет закона, как это будет проводиться.

"Меня беспокоит то, во-первых, что нет закона, как это будет проводиться, и я не знаю методологии. Во-вторых, я каждые два года пишу статью по закону о референдуме, и все варианты закона, которые были, это, так я понимаю, третий закон, нигде не сказано, каким образом формулируеются вопрос, какая процедура его формулировки, которая комиссия это делает, есть ли там эксперты социологии. Ничего такого нет. Там очень подробно есть о том, каким образом формируются комиссии, как доставляются бюллетени ... все предусмотрено, а главный вопрос, как формулируются вопросы референдума не определено", - рассказал социолог.

На уточняющий вопрос, как можно манипулировать вопросами, Паниотто ответил: "Количеством вариантов ответов, вопросы должны быть сбалансированными и количество вариантов положительных ответов должно быть одинаковое с отрицательными. Главное, чтобы вопрос был нейтральным. Например, на референдуме, который проводился по поводу поддержки Советского Союза, фактически, первая половина вопросов была агитацией".

Социолог и политтехнолог Андрей Еременко также заявил, что в проведении опроса на местных выборах нет манипуляции.

"В проведении опроса определенно нет манипуляции, а в обнародовании может быть и вопрос в том, что именно будет обнародовано, и там уже можно будет смотреть есть ли там манипуляция или нет...", - сказал Еременко.

По его словам, есть целое направление агитации, которые называются формирующие опросы.

"Используются в принципе для того, чтобы донести какую-то информацию, например, нравится вам, что фирма такого то кандидата отремонтировала мост? ...", - рассказал Еременко.

Социолог отметил, что есть возможность манипулировать самой анкетой.

"Когда это социология, то мы стараемся максимально сделать так, чтобы первый вопрос не влиял на второй, а когда это делается с целью агитации, то анкета компонуется таким образом, что оно влияет", - сказал Еременко.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский призвал прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал, что на них поставят пять важных вопросов.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.