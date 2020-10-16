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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
16 октября 2020 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Потери украинской экономики от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, а на минимальное восстановление нужен еще 21 млрд. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу N1, передает УНН.

"Для понимания цифр, по независимым оценкам экспертов, потери украинской экономики от разрушенного Донбасса уже сегодня имеют 120 млрд долл. На восстановление, минимальное, нужен 21 млрд долларов, по оценке Венского экономического института", - сказал вице-премьер.

В то же время, по его словам, украинская сторона имеет амбициозную цель сделать "экономическое чудо" на подконтрольных правительству территориях Донбасса.

"Мое Министерство сейчас разрабатывает концепцию стратегического, экономического развития, цель которого - привлечение инвестиций через создание территорий приоритетного развития. Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса. Сделать витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения для того чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой, европейской Украине", - рассказал он.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд»

Потери украинской экономики от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, а на минимальное восстановление нужен еще 21 млрд. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу N1, передает УНН.

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