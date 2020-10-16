Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Украинский бизнес ожидает через год средний обменный курс гривны к доллару США на уровне 28,99 грн/долл., прогнозируя таким образом большее падение нацвалюты, чем кварталом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в ІІІ квартале 2020 года.

“Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 28,99 грн/долл. (во II квартале 2020-го — 28,28 грн / долл. США). 62,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн/долл. до 30,00 грн/долл.”, - говорится в результатах опроса.

Таким образом респонденты ожидают усиления девальвации национальной валюты.

Инфляционные ожидания предприятий остались неизменными. Как и в предыдущем квартале, бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении. Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%. Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%. Важнейшими фактором влияния на инфляцию предприниматели называют ослабление гривны и увеличение затрат на производство.

Квартальный опрос проводился с 3 августа 2020-го по 3 сентября 2020 года. В опросе приняли участие 696 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.