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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
21 октября 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство образования и науки Украины совместно с Минздравом будет обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате после каникул, а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня. Об этом написал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

“Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна — наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить”, — написал Шкарлет.

По его словам, многие материалы наработаны и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно.

Шкарлет отметил, что есть другой вопрос — нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей не просто оставлять дома без присмотра.

“Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона, часть, начнет очное обучение, некоторые, если это „красная“ зона, останутся на дистанционном. К сожалению”, — отметил Шкарлет.

Он отметил, что ситуация действительно сложная и требует ответственности каждого из нас.

“Мы обязательно вернемся к привычной жизни. Это произойдет быстрее при условии неукоснительного соблюдения карантинных рекомендаций Минздрава. Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате (после каникул), а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах”, — написал Шкарлет.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Ученики младших классов вернутся в школу после каникул»

Министерство образования и науки Украины совместно с Минздравом будет обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате после каникул, а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня. Об этом написал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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