Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

Одним из последствий коронавирусной инфекции наряду с нарушением обоняния, кашлем и утомляемостью может быть и выпадение волос. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Статью с результатами их исследования принял к публикации научный журнал Open Forum Infectious Diseases, передает УНН.

В ходе исследования ученые отслеживали состояние 63 человек, которые заразились коронавирусом нового типа с февраля по июнь. Все они выздоровели и были выписаны из больницы. Впоследствии исследователи опрашивали этих людей, чтобы понять, насколько долго сохраняются те или иные последствия болезни.

Часть респондентов отмечала у себя уже известные науке последствия COVID-19 — потерю обоняния, кашель, одышку, утомляемость. Но у 14 респондентов — 9 мужчин и 5 женщин — проявился довольно необычный эффект. По их словам, спустя два месяца после появления симптомов болезни у них начали выпадать волосы.

У пятерых волосы перестали выпадать в течение последующих двух с половиной месяцев. У оставшихся девяти участников опроса этот процесс продолжался. При этом выпадение волос впервые зафиксировали у них незадолго до проведения исследования, подчеркивает NHK.

“Вероятно, описанное могло стать следствием психологического стресса из-за длительного лечения заболеваний, вызванных коронавирусом. В связи с этим мы планируем провести дополнительное исследование, чтобы установить причину этих явлений”, — заключил один из авторов работы Синъитиро Мориока.