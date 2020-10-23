Появилось описание и фото главной новогодней елки Украины

Организаторы новогодних мероприятий в Киеве приоткрыли завесу и рассказали, какой будет главная елка страны, которую традиционно установят на Софийской площади к Новому году.

Подробности появились на Facebook-странице компании Folk Ukraine накануне, 22 октября.

Темой новогоднего празднования в 2020 году стал "Сказочный лес". Это значит, что елка, ярмарка и все остальное будет выполнено в этом стиле.

Уточняется, что высота главного дерева Украины составит 31 метр. Она будет украшена более 1,5 тыс. игрушек и обвешана 10 км разноцветных гирлянд.

"Этот Новый год будет действительно особенным! И мы не о наболевшей пандемии, а о настоящей сказке, которую наша команда готовит для вас!" - отметили организаторы.

На опубликованных макетах видно, что елку планируют разместить на большой смотровой площадке в виде пня от дерева.