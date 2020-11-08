Обама трогательно поздравил Байдена с победой

44-й президент США Барак Обама поздравил своего бывшего вице-президента, кандидата в президенты Джо Байдена и потенциального вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах. Поздравление Обама опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я очень горжусь тем, что поздравляю нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Я также очень горжусь тем, что поздравляю Камалу Харрис и Дага Эмхоффа с революционным избранием Камалы нашим следующим вице-президентом", - написал бывший предзидент США.

Он подчеркнул, что на текущих выборах, которые проходили при небывалых обстоятельствах, американцы приняли участие в невиданных количествах.

"И как только каждый голос будет подсчитан, избранный президент Байден и избранный вице-президент Харрис одержат историческую и решающую победу", - заявил Обама.

Он призвал каждого американца дать шанс Байдену и оказать ему свою поддержку, так как будет выполнять свою работу, исходя из интересов каждого американца, независимо от того, получил он их голос или нет.