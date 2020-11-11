Бессимптомных носителей коронавируса можно выявить только на общенациональном тестировании

Люди, которые не знают, что больны коронавирусной болезнью COVID-19 - продолжают инфицировать других. Выявить бессимптомных носителей, чтобы остановить распространение болезни, возможно в рамках общенационального тестирования на коронавирус. Об этом УНН рассказал политолог Владислав Дзивидзинский.

"Сама идея в целом положительная. Ведь общенациональное тестирование уже проходили определенный ряд стран, с целью остановить распространение болезни теми, кто болеет бессимптомно. Те, которые не видят признаков болезни, но являются ее переносчиками и заражают других людей. Мотивируясь этим, такое предложил еще Дональд Трамп весной этого года. Также этот опыт прошла Словакия. Часть политиков, в частности, даже оппозиционных тоже - предлагали этот опыт повторить", - отметил политолог.

По словам Дзивидзинского, деньги из "антиковидного" фонда нужно было использовать именно для массового скрининга населения с "красной" карантинной зоны.

"Учитывая то, что было выделено 2,3 млрд долларов именно на такие потребности... Логично было бы начать именно с регионов "красной" зоны, чтобы самые проблемные регионы взять под контроль с точки зрения распространения этой проблемы", - уверен он.

По его мнению, пример Словакии с национальным тестированием очень показателен. Многие страны изучают ее опыт. Украина тоже сейчас рассматривает такую возможность. Дзивидзинский подчеркнул, что для массового скрининга в Минздраве предлагают использовать украинские ИФА-тесты на антиген для выявления бессимптомных носителей.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.