Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства

Наличие COVID-19 увеличивает риск развития психических расстройств у человека. Одновременно, психическое расстройство увеличивает шанс заболеть COVID-19. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в профильном медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании использовали данные более 62 тысяч человек, переболевших COVID-19. За три месяца после положительного результата теста на COVID-19 впервые было обнаружено, что каждый пятый человек, который поборол вирус, получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы. Также привычным явлением стал диагноз деменции. Кроме того, с COVID-19 было связано появление новых психиатрических диагнозов у людей, которые уже имели в анамнезе психические проблемы. В целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения COVID-19.

Результаты анализа также показали, что люди с ранее имевшимся диагнозом психического расстройства имели на 65% больше шансов заболеть COVID-19, чем те, кто не имел проблем с психическим состоянием.

"Это открытие стало неожиданностью и требует исследования. Вместе с тем наличие психического расстройства следует добавить в перечень факторов риска для COVID-19", - рассказал один из исследователей доктор Макс Таке.

Напомним, что украинские медики не исключают осложнений от бессимптомного "ковида", которые могут вызвать нарушения в организме. Как следствие - возможно появление тревожности, депрессии, проблем с памятью и концентрацией.

Единственный возможный способ узнать, болел ли человек коронавирусом - сдать иммуноферментный (ИФА) тест на антитела. Его результаты скорректируют схему лечения возможных "ковидных" осложнений, которые возникли после бессимптомного течения болезни.