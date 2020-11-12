В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса

|12 ноября 2020
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Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.
С помощью аэрокосмических снимков смогут:
"Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль", - указано в сообщении.
Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.
"Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
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Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.