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Фотофакт

Бездумная исполнительность

ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира
12 ноября 2020 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия закончилась.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов.

Она отметила, что нужный эффект от вакцинации такого количества людей будет получен только в случае, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира»

Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия закончилась.

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