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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий
13 ноября 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины. Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

"Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных ", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины. Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба правительства.

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