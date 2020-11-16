В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19

В Министерстве здравоохранения назвали протоколы лечения для помощи детям, больных COVID-19, в зависимости от степени тяжести заболевания. Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, передает УНН со ссылкой на Telegram канал "Коронавирус_инфо".

"Протокол лечения включает, в том числе оказание помощи детям, в зависимости от степени тяжести заболевания. Если мы говорим о легкой степени тяжести, то только симптоматическая терапия, адекватное питье, адекватное питание и при температуре выше 38,5 градусов парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты для снижения температуры. Больше ничего не надо. Для среднетяжелого течения, в принципе, так же. Важно очень контролировать частоту дыхания и сатурацию, чтобы не пропустить возможные или вероятные осложнения COVID-19. Если сатурация снижается ниже 92% следует вызвать скорую", - сказал Сергей Дубров.