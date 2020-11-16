Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госстат.

Таким образом, падение экономики Украины в III квартале 2020 года замедлилось. Во II квартале был зафиксировано падение на 11,4%.

По данным статистического ведомства, по сравнению со II кварталом рост ВВП составил 8,5 %. В дальнейшем эти данные будут уточняться.