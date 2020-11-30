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Бездумная исполнительность

В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"
30 ноября 2020 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Укрпочта сегодня представила почтовый выпуск с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня", посвященный 150-летию со дня рождения Леси Украинки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

На почтовых марках изображены главные герои анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", создаваемый по мотивам классической драмы-феерии Леси Украинки. Это Мавка, ее любимый Лукаш, а также Жабокиць Квусь - магическое лесное существо.

"Укрпочта через филателию продолжает популяризировать отечественные мультфильмы. Ранее мы выпустили знаки почтовой оплаты с героями "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". А результатом нынешнего сотрудничества с FILM.UA Group стали марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня". Мы снова и снова говорим, что почтовые марки - это современно. И они могут быть интересны детям благодаря таким ярким и современным выпускам. Уверен, что эти марки станут украшением коллекций не только филателистов Украины, но и ценителей марок из других стран", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Коллекционный набор включает почтовую марку, конверт "Первый день" и почтовую карточку. На конверте Мавка представлена ​​в зимнем образе с Рысенком на руках, а в центре композиции волшебная Верба - Сердце Леса. Штемпель спецпогашения выполнен в виде магической руны Нимфы, что символизирует единство четырех стихий.

Почтовую марку "Мавка. Лесная песня", которая напечатана на самоклеющейся бумаге, с 30 ноября можно приобрести в отделениях Укрпочты, в почтовом мини-маркете. Тираж марок - 100 тыс. экземпляров, их номинал - V (эквивалент 9 грн), что соответствует тарифу на отправку простой письменной корреспонденции весом до 50 г по Украине.

Напомним, в 2017 году введено в обращение почтовую марку "Сторожевая застава", в 2018 - "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", а в 2019 году выпущена марка по случаю премьеры украинского исторического экшена "Захар Беркут".
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"»

Укрпочта сегодня представила почтовый выпуск с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня", посвященный 150-летию со дня рождения Леси Украинки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

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