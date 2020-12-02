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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина стала основным поставщиком меда в Европу
2 декабря 2020 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В 2020 году Украина на 16% нарастила экспорт меда в Европейский Союз и стала основным поставщиком меда в страны Европы, экспортировав более 40 млн кг. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Украина увеличила экспорт меда в Европейский Союз на 16%, став поставщиком № 1 в страны Европы. Объемы поставок украинского меда в ЕС за январь-август 2020 года возросли на 16% (против такого же периода 2019-го), а из Китая — сократились на 19%. Таким образом, Украина стала поставщиком меда № 1 в Европейский Союз”, — говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что по предварительным данным европейской Рабочей группы по меду Copa-Сogeca, в 2020 году в странах ЕС урожай меда снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий.

Указано, что в период с января по сентябрь Украина экспортировала около 49 млн кг меда на общую сумму более 80,5 млн долларов. Наибольшее количество меда экспортировали в Европейский Союз — 40,3 млн кг, на втором месте США — 4,9 млн, на третьем — Турция — 2,2 млн кг.

Напомним, Украина за три квартала сократила экспорт товаров на 5,6%, импорт — на 14,3%.

Также напомним, что в 2018 году Украина занимала пятое место в мире по объему производства меда.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украина стала основным поставщиком меда в Европу»

В 2020 году Украина на 16% нарастила экспорт меда в Европейский Союз и стала основным поставщиком меда в страны Европы, экспортировав более 40 млн кг. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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