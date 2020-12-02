|2 декабря 2020
|Просмотров: 38
|
В 2020 году Украина на 16% нарастила экспорт меда в Европейский Союз и стала основным поставщиком меда в страны Европы, экспортировав более 40 млн кг. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“Украина увеличила экспорт меда в Европейский Союз на 16%, став поставщиком № 1 в страны Европы. Объемы поставок украинского меда в ЕС за январь-август 2020 года возросли на 16% (против такого же периода 2019-го), а из Китая — сократились на 19%. Таким образом, Украина стала поставщиком меда № 1 в Европейский Союз”, — говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что по предварительным данным европейской Рабочей группы по меду Copa-Сogeca, в 2020 году в странах ЕС урожай меда снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий.
Указано, что в период с января по сентябрь Украина экспортировала около 49 млн кг меда на общую сумму более 80,5 млн долларов. Наибольшее количество меда экспортировали в Европейский Союз — 40,3 млн кг, на втором месте США — 4,9 млн, на третьем — Турция — 2,2 млн кг.
Напомним, Украина за три квартала сократила экспорт товаров на 5,6%, импорт — на 14,3%.
Также напомним, что в 2018 году Украина занимала пятое место в мире по объему производства меда.
2 декабря 2020
• Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне
• Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину
• Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%
• Украина стала основным поставщиком меда в Европу
30 ноября 2020
• Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками
• В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку
• Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть
• Использование стабилизированного мха во флористике
• В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"
• На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум
• Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров
• Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы
• Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто
• В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии
23 ноября 2020
• Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список
• Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года
• Украина за год улучшила свои показатели в мировом рейтинге качества дорог
• Виды и особенности мужских кальсон
• Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова
• 7 советов, как выгодно покупать в интернете
• В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима
• Накопительная пенсионная система: обнародован текст правительственного законопроекта
19 ноября 2020
• ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
• Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
• Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе
• В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический
• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
— 2 декабря 2020 —
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.
— 30 ноября 2020 —
Пока к Украине медленно приближается зима, шопоголики мира застыли в ожидании заветных дат. Что же интересного можно приобрести в конце ноября - конечно техника, электроника и одежда. Все необходимое с огромными скидками - веский повод запастись терпением и подготовить свои, специально отложенные сбережения.
— 30 ноября 2020 —
Стабилизированный мох является одним из самых привлекательных внешне и удобных материалов, с помощью которых флористы воплощают в жизнь самые смелые свои идеи. Преимущество его заключается в неприхотливости и возможности эффективного крепления на любых поверхностях.
— 30 ноября 2020 —
Укрпочта сегодня представила почтовый выпуск с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня", посвященный 150-летию со дня рождения Леси Украинки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
Приветствую, гость! Вход
2 декабря 2020
• Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне
• Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину
• Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%
• Украина стала основным поставщиком меда в Европу
30 ноября 2020
• Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками
• В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку
• Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть
• Использование стабилизированного мха во флористике
• В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"
• На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум
• Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров
• Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы
• Где купить и как выбрать качественное моторное масло для авто
• В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии
23 ноября 2020
• Оксфордский словарь не смог выбрать "слово года" из-за событий 2020-го и озвучил целый список
• Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года
• Украина за год улучшила свои показатели в мировом рейтинге качества дорог
• Виды и особенности мужских кальсон
• Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова
• 7 советов, как выгодно покупать в интернете
• В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима
• Накопительная пенсионная система: обнародован текст правительственного законопроекта
19 ноября 2020
• ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
• Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
• Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе
• В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический
• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украина стала основным поставщиком меда в Европу»
В 2020 году Украина на 16% нарастила экспорт меда в Европейский Союз и стала основным поставщиком меда в страны Европы, экспортировав более 40 млн кг. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.