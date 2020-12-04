Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет рекомендовать правительству ввести полный локдаун в стране с начала января. Об этом Степанов сообщил во время брифинга.

Степанов отметил, что введение локдауна в Украине в январе позволит подготовиться к сезонному росту заболевания гриппом.

"Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель", - сказал Степанов.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не намерен продлевать карантин выходного дня.

При этом правительство рассматривает различные варианты дальнейшего карантина, один из которых - локдаун.

В Офисе президента сообщают, что Владимир Зеленский и глава Минздрава поддерживают одну дату введения локдауна - 2 января. Степанов настаивает на том, чтобы такой карантин продлился как минимум три недели.