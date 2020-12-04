|4 декабря 2020
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет рекомендовать правительству ввести полный локдаун в стране с начала января. Об этом Степанов сообщил во время брифинга.
Степанов отметил, что введение локдауна в Украине в январе позволит подготовиться к сезонному росту заболевания гриппом.
"Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель", - сказал Степанов.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не намерен продлевать карантин выходного дня.
При этом правительство рассматривает различные варианты дальнейшего карантина, один из которых - локдаун.
В Офисе президента сообщают, что Владимир Зеленский и глава Минздрава поддерживают одну дату введения локдауна - 2 января. Степанов настаивает на том, чтобы такой карантин продлился как минимум три недели.
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Комментарии к статье «Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине»
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет рекомендовать правительству ввести полный локдаун в стране с начала января. Об этом Степанов сообщил во время брифинга.