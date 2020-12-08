Часть предметов по ВНО может стать платной

Министерство образования и науки предлагает для обсуждения проект приказа, которым предполагается сделать платными часть предметов Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении Изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования". Документ предлагает уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов ВНО для выпускников, которые не требуют рейтингового результата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект акта призван привести данный Порядок в соответствие с законами "О профессиональном перед высшим образовании" и "О среднем образовании", а также уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

"Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 3) прохождение внешнего оценивания: из установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины", - указано в проекте акта.

Указано, что обсуждение документа продлится до 21 декабря.

Сообщается, что сдать ВНО за государственный счет можно по 5 предметам, а в 2021 году в перечень обязательных предметов добавили математику, хотя выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.