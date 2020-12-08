Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?

Сервисный центр «Регул Техно» занимается заправкой, восстановлением картриджей, ремонтом принтеров, МФО и другой техники. Среди услуг компания готова предложить работы, связанные с настройкой ПО, модернизацией и апгрейдом компьютеров. Сервисный центр был основан в 2008 году. За время работы был значительно расширен каталог услуг, усовершенствованы методы работы с технически сложным оборудованием.

Ремонтные и профилактические работы

Ремонт принтеров и МФО https://r-zapravka.com.ua/ремонт-оргтехники/ремонт-принтеров-и-мфу/ – одно из востребованных среди клиентов направлений. Специалисты готовы решить проблемы:

отсутствие печати при заправленных картриджах;

выход из строя парковочного механизма;

повреждение прижимного вала;

появление пятен или полос при печати и другие.

В «Регул Техно» работают с лазерными, струйными принтерами, матричными черно-белыми и цветными устройствами. Осуществляется ремонт-принтеров-и-МФУ с использованием современного диагностического оборудования.

Ремонт компьютеров проводится как для компаний, так и для физических лиц. Среди предложений есть и диагностика оргтехники. Во время процедуры устанавливается характер неполадок. На основании этого делается вывод о возможности проведения восстановительных процедур.

Мастера сервисного центра по запросу проводят и профилактические мероприятия. Они проверят систему на наличие ошибок, прочистят и смажут все узлы. При своевременном и регулярном получении такой помощи увеличивается срок эксплуатации любых систем.

Продают компания и расходные материалы:

фото-барабаны;

тонера для лазерных принтеров;

детали и запчасти.

Преимущества «Регул Техно»

Ремонт, профилактика и диагностика могут происходить как в мастерской компании, так и по месту нахождения клиента. Сервисный центр предлагает гарантии на свои работы. Все мастера периодически проходят переобучение, знакомы с новыми методами работы и всеми типами принтеров, компьютеров, моноблоков, МФУ.

При необходимости замены детали будут предложены оригинальны запчасти. Компания взаимодействует напрямую с представителями брендов, поэтому стоимость многих запчастей остается приемлемой для жителей Украины. На складе всегда подготовлены популярные комплектующие, заказчикам не придется долго ждать поставок. Выезд к клиенту происходит бесплатно. Оплата товаров и услуг осуществляется любым удобным заказчику способом, в том числе через WebMoney.