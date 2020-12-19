Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тыс человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс человек (0,55%).

Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

За первые 10 месяцев 2020 года в Украине родилось 247,3 тыс. человек (за прошлый год — 263,3 тыс), умерло — 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс детей в возрасте от одного года (за такой же период прошлого года — 486,8 тыс и 1,9 тыс соответственно).

В Украине также примерно в два раза снизился миграционный прирост: за 10 месяцев текущего года прирост составил 6,9 тыс человек, а в 2019 году таких людей было 12 тыс.

Напомним, основной причиной смерти за девять месяцев этого года оставалась ишемическая болезнь сердца - 199,1 тыс., или 46,7%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 67,4% случаев. От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 4,3 тыс., или 1%. Однако в сентябре доля этой причины смерти возросла до 3,6%.