|24 декабря 2020
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Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.
Соответствующий план на брифинге представил министр здравоохранения Максим Степанов.
План включает в себя 9 приоритетных групп, которым будут делать прививку:
При этом люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями будут рекомендованы для получения вакцины в первую очередь.
Также план включает пять этапов вакцинации, который пройдут в 2021-2022 годах:
За этот период в Украине планируют привить не менее 50% населения страны.
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Комментарии к статье «Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине»
Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.