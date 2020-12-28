ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

|28 декабря 2020
|Просмотров: 54
|
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.
"Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.
Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. "Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное. Повышение стоимости пробного ВНО 2021 по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов и увеличением оплаты труда работников I тарифного разряда", - говорится в сообщении.
В то же время в 2021-м участники пробного ВНО будут иметь дополнительные возможности. Так, каждый участник/каждая участница смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.
28 декабря 2020
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
— 28 декабря 2020 —
В Украине проведут экспериментальный проект с регистрации места жительства в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
— 24 декабря 2020 —
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что к 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу в стране - М-30. Они должна соединить запад и восток. Об этом он сообщил в ходе визита главы государства Владимира Зеленского в Запорожскую область.
— 24 декабря 2020 —
Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавируса. План включает в себя пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.
— 24 декабря 2020 —
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине будет действовать в назначенные сроки - с 8 до 24 января. Предпосылок для его переноса на данный момент нет. Об этом Степанов заявил в интервью журналистам.
Приветствую, гость! Вход
28 декабря 2020
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость»
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.