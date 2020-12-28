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ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
28 декабря 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

"Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. "Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное. Повышение стоимости пробного ВНО 2021 по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов и увеличением оплаты труда работников I тарифного разряда", - говорится в сообщении.

В то же время в 2021-м участники пробного ВНО будут иметь дополнительные возможности. Так, каждый участник/каждая участница смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость»

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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