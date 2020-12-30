|30 декабря 2020
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В Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября ОРВИ и гриппом переболело уже 5,7% населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
“В декабре 2020 года на ОРВИ заболели 693 619 украинцев. Всего с начала сезона — с 28 сентября по 27 декабря 2020 года — в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны. Ни одного летального случая не зарегистрировано”, — говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 29 декабря 2020 года:
Сообщается, что за неделю 21-27 декабря 2020 года в Херсонской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог и был на среднем уровне интенсивности эпидемического процесса.
“В других регионах Украины интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ не превышали эпидемических порогов, рассчитанных для этих областей. Всего в Украине показатель заболеваемости на 21,1% меньше эпидемического порога, и составляет 381,2 на 100 000 населения”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 172 051 человек, в том числе 79 754 — из групп медицинского и эпидемического риска.
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В Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября ОРВИ и гриппом переболело уже 5,7% населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.