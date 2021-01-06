Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долларов, что на 6,36% меньше, чем за 2019 год. Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

За этот период в Украину импортировали товаров на 54,22 млрд долл. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 6,18 млрд долл. или на 10,23%).

Экспортировали из Украины на 49,32 млн долл. (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 0,85 млрд долл. мли 1,7%).

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые - на 9,42 млрд долл.

черные металлы - на 7,7 млрд долл.

жиры и масла животного и растительного происхождения - на 5,77 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 7,96 млрд долл.

машины, оборудование и механические устройства - 5,88 млрд долл.

наземный транспорт, их части и оборудование - 5,5 млрд долл.

В то же время, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя такие цифры, отмечал относительно экспорта - "в кризисный год такой показатель является совсем неплохим". "Статистика нашего экспорта - это похвала сырьевому сектору... Такая сырьевая составляющая в экспорте потянула на 31,61 млрд долл., что составляет 64 процента от всего экспорта или где-то 1/5 всего ВВП (очень оценочная цифра)", - отметил он.