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Бездумная исполнительность

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
6 января 2021 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Декларация подается по месту своего налогового адреса, по почте или средствами электронной связи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Как отметили в ГНС, предельные сроки представления декларации за отчетный (налоговый) 2020 год:

  • для физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения - в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) года. Последний день - 9 февраля 2021 года;
  • для граждан, которые согласно нормам раздела IV НКУ, обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, - до 1 мая года, следующего за отчетным. Последний день - 30 апреля 2021 года;
  • для физических лиц, которые декларируют право на налоговую скидку - до 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день - 31 декабря 2021 года.

Как отметили в налоговой, обязанность представления декларации у налогоплательщиков возникает:

  • при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой и второй степени родства и т.п.;
  • при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;
  • при получении иностранных доходов;
  • и в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы исключительно:

  • от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых согласно разделу IV НКУ не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог согласно разделу IV НКУ;
  • в виде объектов наследства, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п 174.3 ст. 174 НКУ.

На официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе "ЭК для граждан" работает электронный сервис "Декларация об имущественном состоянии и доходах". С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Напомним, Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступают в силу с 1 января 2021 года.

Отметим, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Регистрация книги в контролирующих органах также отменяется.
По материалам: РБК-Украина

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С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Декларация подается по месту своего налогового адреса, по почте или средствами электронной связи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

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