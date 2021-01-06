Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

|6 января 2021
|Просмотров: 63
|
Принятый Верховной радой 15 сентября 2020 года закон о потребительском кредитовании и кредитных историях полностью вступил в силу 1 января 2021 года. Закон меняет правила микрокредитования. Об этом говорится в разъяснении Министерство юстиции.
С момента вступления в силу закона кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы (с 1 января - 6000 гривен), будут относиться к потребительским кредитам.
Законом установлено, что максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем обязательств по микрокредиту не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем.
Одним из новшеств является закрепление на законодательном уровне запрета изменения процентной ставки по кредиту, порядка ее исчисления, порядка уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.
Теперь обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй информации о нем и этом кредите. В случае непредоставления такого согласия потребителя кредитор должен отказать в заключении договора.
Еще одной новацией является установление обязанности для кредитора безвозмездно передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый государственный реестр бюро кредитных историй.
Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитора сведений. Ранее на данную процедуру законодательством предусматривалось семь дней, теперь же этот срок ограничен двумя днями.
Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.
Финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе в сумме, не превышающей минимальную заработную плату. Такое обязательство есть только для кредитов свыше минимальной зарплаты.
Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.
6 января 2021
• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
• Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
• Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала
• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
• В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
— 6 января 2021 —
Укрзализныця полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— 6 января 2021 —
С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Декларация подается по месту своего налогового адреса, по почте или средствами электронной связи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).
— 6 января 2021 —
Алюминиевые профили активно применяются в разных отраслях. Часто можно видеть, как их используют люди в строительстве и при разнообразных ремонтных работах.
— 6 января 2021 —
В 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долларов, что на 6,36% меньше, чем за 2019 год. Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Приветствую, гость! Вход
6 января 2021
• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
• Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
• Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала
• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
• В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января»
Принятый Верховной радой 15 сентября 2020 года закон о потребительском кредитовании и кредитных историях полностью вступил в силу 1 января 2021 года. Закон меняет правила микрокредитования. Об этом говорится в разъяснении Министерство юстиции.