 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
6 января 2021 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Принятый Верховной радой 15 сентября 2020 года закон о потребительском кредитовании и кредитных историях полностью вступил в силу 1 января 2021 года. Закон меняет правила микрокредитования. Об этом говорится в разъяснении Министерство юстиции.

Ограничение сумм штрафов и пени

С момента вступления в силу закона кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы (с 1 января - 6000 гривен), будут относиться к потребительским кредитам.

Законом установлено, что максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем обязательств по микрокредиту не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем.

Запрет изменения процентной ставки

Одним из новшеств является закрепление на законодательном уровне запрета изменения процентной ставки по кредиту, порядка ее исчисления, порядка уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.

О кредитной истории

Теперь обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй информации о нем и этом кредите. В случае непредоставления такого согласия потребителя кредитор должен отказать в заключении договора.

Еще одной новацией является установление обязанности для кредитора безвозмездно передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый государственный реестр бюро кредитных историй.

Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитора сведений. Ранее на данную процедуру законодательством предусматривалось семь дней, теперь же этот срок ограничен двумя днями.

Ограничения количества "быстрых кредитов"

Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.

Условия микрокредитов

Финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе в сумме, не превышающей минимальную заработную плату. Такое обязательство есть только для кредитов свыше минимальной зарплаты.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году

11 модных тенденций современного дизайна интерьера

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП

19 декабря 2020

Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу

Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

Также в разделе

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

— 6 января 2021 —

Укрзализныця полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читать далее ⇒

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

— 6 января 2021 —

С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Декларация подается по месту своего налогового адреса, по почте или средствами электронной связи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Читать далее ⇒

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

— 6 января 2021 —

Алюминиевые профили активно применяются в разных отраслях. Часто можно видеть, как их используют люди в строительстве и при разнообразных ремонтных работах.

Читать далее ⇒

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

— 6 января 2021 —

В 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долларов, что на 6,36% меньше, чем за 2019 год. Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января»

Принятый Верховной радой 15 сентября 2020 года закон о потребительском кредитовании и кредитных историях полностью вступил в силу 1 января 2021 года. Закон меняет правила микрокредитования. Об этом говорится в разъяснении Министерство юстиции.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году

11 модных тенденций современного дизайна интерьера

Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах

Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП

19 декабря 2020

Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу

Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top