Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

|6 января 2021
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Укрзализныця полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8-го по 24 января, продиктованного решением правительства Украины”, говорится в сообщении.
Также в компании подчеркнули, что обеспечат все противоэпидемические меры безопасности для пассажиров.
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• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
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• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
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• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
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• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
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• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
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Укрзализныця полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.