Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Укрзализныця полностью обеспечит железнодорожное сообщение во время локдауна с 8-го по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8-го по 24 января, продиктованного решением правительства Украины”, говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что обеспечат все противоэпидемические меры безопасности для пассажиров.