До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

Сегодня начался 305-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о продлении карантина до 28 февраля 2021 года и его усилении с 8 января.

До 28 февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности, сообщают Українські Новини.

14 декабря Кабинет Министров ввел новые ограничения, которые будут действовать с 19 декабря: проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей; проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий; прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос).

Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

В храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими).

С 00:00 8 января до 00:00 25 января будут ограничены работа общепитов и проведение массовых мероприятий.

Предлагается ограничить деятельность заведений культуры, это касается проведения концертов, спектаклей, кинотеатров, развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий, в том числе аренда под корпоративы, учебные учреждения, за исключением детсадов, все заведения размещения, помимо гостиниц и учреждений реабилитации.

Также закрыть спортзалы, фитнес-центры, бассейны, кроме занятий на улице и профессиональных команд.

Работа общепитов будет осуществляться только на вынос или доставку.

Работа салонов красоты и парикмахерских - исключительно по предварительной записи без ожидания внутри.

Спортивные мероприятия разрешаются только профессиональные, без зрителей.

Будет также запрещена любая торговля непродовольственными товарами, в том числе на рынках.

Запрет работы рождественских ярмарок после 8 января.

Елки на площадях - без концертных площадок, развлечений.

Государственные и коммунальные учреждения отправляются на дистанционную работу. Учреждениям и организациям также рекомендуется перейти на дистанционную работу, разгрузить работу офисов и прием посетителей.

При этом общественный транспорт будет работать.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.